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Войска США уходят из Сирии

Войска США уходят из Сирии
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Эрдоган заявил, что США начали выводить войска из Сирии.

Подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии, - территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции.

Об этом сегодня заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"После нашего разговора с президентом Трампом, как он сам отметил, начался вывод войск. Совместная работа представителей на месте будет продолжаться. Господин Трамп отдал распоряжение об этом и приказал осуществить отвод", - сказал Эрдоган.

Он напомнил, что президент США ранее отдавал приказ об отводе войск, но выполнение этого приказа задерживалось, и еще раз подчеркнул решимость начать операцию на севере Сирии.

"Мы приняли определенные решения. Мы предупреждали, что начнем операцию внезапно. Наша решимость сохраняется. Мы не можем смириться с угрозами террористических организаций для нашей страны", - заявил президент.

Белый дом США: Штаты не будут участвовать в операции на севере Сирии

Также он уточнил, что визит в Вашингтон по приглашению Трампа, будет совершен, скорее всего, в первой половине ноября. В ходе визита планируется обсудить события в регионе, в частности в Сирии, развитие двусторонних отношений, в т. ч. ситуацию вокруг поставок истребителей F-35.

Как известно, Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне.

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Сирия, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп.
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