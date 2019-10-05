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Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии

Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии
14:00 Сегодня Телеграф Анадолу

Новости мира:Эрдоган отмечает, что цель Турции - принести мир на восток от Евфрата.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о завершении подготовки к военной операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

"Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации. Пришло время активизировать усилия по установлению мира в Сирии", - сказал Эрдоган на встрече с функционерами правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Президент Эрдоган подчеркнул, что цель Турции - принести мир на восток от Евфрата.

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Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.

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Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган.
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