Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии

Новости мира:Эрдоган отмечает, что цель Турции - принести мир на восток от Евфрата.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о завершении подготовки к военной операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

"Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации. Пришло время активизировать усилия по установлению мира в Сирии", - сказал Эрдоган на встрече с функционерами правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Президент Эрдоган подчеркнул, что цель Турции - принести мир на восток от Евфрата.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.