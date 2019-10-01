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"Лицемерное" выступление Макрона в ПАСЕ раскритиковали в Турции

"Лицемерное" выступление Макрона в ПАСЕ раскритиковали в Турции
20:06 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Глава турецкого дипведомства Мевлют Чавушоглу раскритиковал речь президента Франции в ПАСЕ.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил высказывания французского президента, обвинив его в лицемерии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

Во время выступления в Страсбурге на Парламентской ассамблее Совета Европы Эммануэль Макрон подверг критике политику Турции в отношении Сирии, а также свободу выражения мнений в стране.

Мевлют Чавушоглу заявил, что Макрон "пересек границу, осквернил Турцию относительно свободы выражения мнений."

"Сколько мигрантов Макрон принял в своей стране? Вместо этого он принимал террористов YPG / PKK в Елисейском дворце", - подчеркнул Чавушоглу.

Чавушоглу также обвинил президента Франции в лицемерии, сравнив его с "петухом, который кукарекает, когда его ноги покрыты грязью".

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Агентство напоминает, что в апреле Макрон принял делегацию Сирийских Демократических сил (СДС), тесно связанных с террористической группировкой YPG/PKK.

Напомним, Ян Лиддел-Грейнджер, депутат из Великобритании, который является членом Консервативной группы, также раскритиковал Эммануэля Макрона.

Французский лидер Макрон в своем обращении к ПАСЕ выразил убеждение, что возвращение делегации России в Ассамблее и сохранение РФ в Совете Европы является решением для защиты прав российских граждан, также требует от Москвы полной ответственности и выполнения обязательств.

Напомним, французский президент сегодня также встретился с освобожденным из России украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым.

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ПАСЕ, Турция, Франция, Мевлют Чавушоглу, Эммануэль Макрон.
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