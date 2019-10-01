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В ПАСЕ одним вопросом раскритиковали речь Макрона о РФ

В ПАСЕ одним вопросом раскритиковали речь Макрона о РФ
17:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Позиция президента Франции по возвращении России в ПАСЕ подверглась критике британского депутата.

В Парламентской ассамблее Совета Европы раскритиковали выступление президента Франции Эммануэля Макрона во вторник в Страсбурге, который поддержал возвращение делегации России в ПАСЕ.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат, член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Ян Лиддел-Грейнджер, депутат из Великобритании, который является членом Консервативной группы, поставил очень хороший вопрос Макрону. Вы говорили о том, что очень хорошо, что Россия вернулась в ПАСЕ. Но хочу вам напомнить, что Россия напала на Украину и Грузию. Вопрос: что должна сделать Россия, чтобы Франция выступила против нее?" - цитирует Гончаренко британского депутата.

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Как сообщает корреспондент, французский лидер Макрон в своем обращении к ПАСЕ выразил убеждение, что возвращение делегации России в Ассамблее и сохранение РФ в Совете Европы является решением для защиты прав российских граждан, также требует от Москвы полной ответственности и выполнения обязательств.

Напомним, французский президент сегодня также встретился с освобожденным из России украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым.

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ПАСЕ, Совет Европы, Алексей Гончаренко, Эммануэль Макрон, Ян Лиддел-Грейнджер.
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