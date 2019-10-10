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Турецкие войска продолжают наступление вглубь Сирии

Турецкие войска продолжают наступление вглубь Сирии
09:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Министерство обороны Турции отчиталось о ходе операции "Источник мира"

Турецкие войска продолжают продвижение вглубь северо-востока Сирии вслед за началом наземного наступления в рамках операции "Источник мира", сообщает в четверг утром министерство обороны Турции.

"Наши героические коммандос, участвующие в операции "Источник мира", продолжают продвигаться в районы восточнее реки Евфрат на севере Сирии", - говорится в сообщении.

Ранее военное ведомство также сообщило, что вооруженные силы Турции за среду нанесли удары по 181 объекту на северо-востоке Сирии.

Войска США уходят из Сирии

Турецкие военные обстреливали позиции боевиков в сирийских приграничных районах, как с воздуха, так и при помощи артиллерии. Основная цель операции - оттеснить террористов и создать коридор безопасности.

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Сирия, Турция, Министерство обороны Турции, Источник мира.
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