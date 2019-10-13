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Власти Саудовской Аравии одобрили переброс американских войск на территорию страны

Власти Саудовской Аравии одобрили переброс американских войск на территорию страны
09:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Соединенные штаты перебросят дополнительно три тысячи солдат для обеспечения безопасности страны.

США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военных.

Как сообщает SPA, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман одобрили размещение на территории страны дополнительного американского военного контингента

Власти считают, что это поможет обеспечить безопасность страны, а также противодействовать угрозам стабильности и глобальной экономике.

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Такое решение было принято после произошедшей в сентябре атаки на объекты саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco.

Ранее Вашингтон принял решение отправить в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военнослужащих.

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США, Саудовская Аравия, Войска.
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