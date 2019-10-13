Власти Саудовской Аравии одобрили переброс американских войск на территорию страны

США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военных.
Как сообщает SPA, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман одобрили размещение на территории страны дополнительного американского военного контингента
Власти считают, что это поможет обеспечить безопасность страны, а также противодействовать угрозам стабильности и глобальной экономике.
Такое решение было принято после произошедшей в сентябре атаки на объекты саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco.
Ранее Вашингтон принял решение отправить в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военнослужащих.