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СМИ: Армия Сирии вошла в город Ракка

СМИ: Армия Сирии вошла в город Ракка
18:46 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Сирийская армия устанавливает в Ракке наблюдательные посты.

Группа солдат армии правительства Сирии вошла в город Ракка и начала устанавливать там наблюдательные посты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил телеканал al-Mayadeen.

Ни власти Сирии, ни государственные сирийские СМИ пока не подтвердили эту информацию.

Эта новость поступила спустя несколько дней после того, как силы YPG, которые освободили Ракку от террористического Исламского государства, заключили соглашение с сирийским правительством о размещении сирийской армии на границе.

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На днях сирийские военнослужащие вошли в северный сирийский город Манбидж, с которого ранее вышли американцы.

Как известно, Турция проводит на севере Сирии военную операцию "Источник мира" против отрядов YPG, которых считает террористами.

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Сирия, Турция, Ракка.
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