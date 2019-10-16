Скачать
Среда, 16.10.2019
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Цена за октябрьский газ ниже апрельской: будем платить меньше?
Цена за октябрьский газ ниже апрельской: будем платить меньше?
Реал Мадрид открыл вторую школу в Украине
Реал Мадрид открыл вторую школу в Украине
Нацотбор на Евровидение 2020: дата и правила
Нацотбор на Евровидение 2020: дата и правила

Эрдоган: Быстрое решение конфликта - сдача оружия курдских групп

Эрдоган: Быстрое решение конфликта - сдача оружия курдских групп
14:04 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Реджеп Эрдоган заявил, что конфликт в Сирии исчерпает себя если, курдские отряды выйдут из "безопасной зоны".

Наступление Турции на северо-востоке Сирии завершится, если курдские отряды в регионе сложат оружие и выйдут из запланированной "безопасной зоны", заявил в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает Reuters.

Эрдоган предупредил: если это условие не будет выполнено, ни одна власть не сможет остановить турецкую операцию.

Эрдоган заявил, что самым быстрым решением для курдских групп будет сдача оружия и выход из района "до вечера" среды, 16 октября.

По его словам, соглашение будет достигнуто, когда будет создана "безопасная зона", и Турция это не обсуждает.В рамках операции от "террористов" очищено 1200 кв. км территории Сирии, отметил турецкий лидер.США на днях объявили санкции против министерств обороны и энергетики Турции, а также министров обороны, энергетики и внутренних дел. Дональд Трамп также заявил, что повысит пошлины на импорт турецкой стали и отменяет переговоры о торговом соглашении на 100 млрд долларов.

Эрдоган встретился с российской делегацией в составе которой, были "депутаты" от Крыма

Эрдоган говорит, что не остановится даже несмотря на санкции США и эмбарго европейских стран на вооружение.Анкара планирует переселить 3,5 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, что простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Турция, США, Реджеп Эрдоган.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
02 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
03 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
04 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский сменил главу УГО
Зеленский сменил главу УГО
Киев и Рига будут работать над арестами экс-чиновников
Киев и Рига будут работать над арестами экс-чиновников
Зеленского торжественно встретили в Латвии (Видео)
Зеленского торжественно встретили в Латвии (Видео)
Миранда Керр раскрыла имя и пол третьего ребенка
Миранда Керр раскрыла имя и пол третьего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь