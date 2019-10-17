Силы Асада и РФ заняли важный город возле границы с Турцией

В среду, 16 октября, сирийские правительственные войска в сопровождении российских подразделений вошли в ключевой город Кобани на границе с Турцией.
Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, пишет НВ.
По данным наблюдателей, сирийская армия развертывает свои силы в городе и его окрестностях. Ранее российские подразделения пересекли реку Евфрат на севере Сирии и достигли окраин города Кобани.
Russian and Syrian forces entering #Kobane #Kobani via @WehbeRomi3 pic.twitter.com/sohWRxxi64
— Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 16, 2019
Ранее силы сирийской армии вошли в город Ракка на севере Сирии, бывшую сирийскую "столицу" ИГИЛ.
Продвижение сирийской армии и союзных российских подразделений осуществляется спустя несколько дней после того, как сирийские курды заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении военных на границе из-за наступления армии Турции на северо-восточную Сирию.