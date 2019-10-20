Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Дубилет: Мы немного перераспределили органы власти между министрами
Дубилет: Мы немного перераспределили органы власти между министрами
Данилов поздравил разведку Госпогранслужбы Украины с годовщиной создания
Данилов поздравил разведку Госпогранслужбы Украины с годовщиной создания
Динамо - Александрия: анонс и где смотреть матч
Динамо - Александрия: анонс и где смотреть матч
Стивен Кинг превратит свой дом в тематический музей (Фото)
Стивен Кинг превратит свой дом в тематический музей (Фото)

В Ливане не стихают антиправительственные протесты

В Ливане не стихают антиправительственные протесты
15:17 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Протестующие требуют отставки правительства и проведения новых лидеров.

В Бейруте и других городах Ливана продолжаются массовые протесты, требованием которых является отставка правительства и объявление новых выборов.

Как сообщает Deutsche Welle, в воскресенье, 20 октября, на центральной площади столицы собрались тысячи людей. Они размахивают флагами и скандируют: "Народ хочет свергнуть режим". Перед этим десятки волонтеров приехали в центр города и очистили его от мусора после вчерашних беспорядков, сообщило агентство AFP.

Накануне во время протестов произошли столкновения. Демонстранты пытались прорваться к правительственному кварталу. Правоохранители применили слезоточивый газ, а митингующие бросали в них камни и бутылки. Они также возводили баррикады и поджигали шины. Во время столкновений в Бейруте погибли два человека, еще десятки получили ранения. Правоохранители задержали 70 человек.

Американское правосудие спровоцировало протесты в Гондурасе

Реагируя на требования улицы, правительственную коалицию покинула христианская партия "Ливанские силы". «Мы убеждены, что правительство не способно принять надлежащие меры для того, чтобы взять под контроль», - заявил лидер партии Самир Джааджаа. По его словам, на этом основании правительство покидают вице-премьер-министр и несколько министров-членов партии.

Протесты в Ливане начались 17 октября после того, как ливанское правительство объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, например WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составить в пересчете 0,20 доллара США в день. Позже правительство отменило это решение, однако протесты не утихли и были направлены против коррупции и правительства. Акции протеста практически парализовали жизнь страны. Не работают школы, банки и многие заведения торговли.

18 октября премьер-министр Ливана Саад Харири пообещал гражданам во время телевизионного обращения улучшение ситуации и дал партнерам по правительственной коалиции трое суток времени на разработку предложений по выходу из кризиса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ливан, Протесты, Бейрут, Правительственные протесты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крупный тектонический разлом "проснулся" впервые за 500 лет
02 ГПУ не нашла доказательств вины Порошенко
03 НБУ хочет провести очистку украинских банков от неработающих кредитов
04 Экс-советник Трампа рассказал, куда делись деньги Януковича
05 Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переход на зимнее время уже скоро: как подготовить свой организм
Переход на зимнее время: как подготовить свой организм
К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды на воскресенье
К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды
Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни
Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни
На виниле вышла неизданная песня Принса
На виниле вышла неизданная песня Принса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь