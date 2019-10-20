В Ливане не стихают антиправительственные протесты

Новости мира:Протестующие требуют отставки правительства и проведения новых лидеров.

В Бейруте и других городах Ливана продолжаются массовые протесты, требованием которых является отставка правительства и объявление новых выборов.

Как сообщает Deutsche Welle, в воскресенье, 20 октября, на центральной площади столицы собрались тысячи людей. Они размахивают флагами и скандируют: "Народ хочет свергнуть режим". Перед этим десятки волонтеров приехали в центр города и очистили его от мусора после вчерашних беспорядков, сообщило агентство AFP.

Накануне во время протестов произошли столкновения. Демонстранты пытались прорваться к правительственному кварталу. Правоохранители применили слезоточивый газ, а митингующие бросали в них камни и бутылки. Они также возводили баррикады и поджигали шины. Во время столкновений в Бейруте погибли два человека, еще десятки получили ранения. Правоохранители задержали 70 человек.

Реагируя на требования улицы, правительственную коалицию покинула христианская партия "Ливанские силы". «Мы убеждены, что правительство не способно принять надлежащие меры для того, чтобы взять под контроль», - заявил лидер партии Самир Джааджаа. По его словам, на этом основании правительство покидают вице-премьер-министр и несколько министров-членов партии.

Протесты в Ливане начались 17 октября после того, как ливанское правительство объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, например WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составить в пересчете 0,20 доллара США в день. Позже правительство отменило это решение, однако протесты не утихли и были направлены против коррупции и правительства. Акции протеста практически парализовали жизнь страны. Не работают школы, банки и многие заведения торговли.

18 октября премьер-министр Ливана Саад Харири пообещал гражданам во время телевизионного обращения улучшение ситуации и дал партнерам по правительственной коалиции трое суток времени на разработку предложений по выходу из кризиса.