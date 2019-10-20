Силы Асада заняли покинутую американскую базу в Сирии

Новости мира:Силы Асада осели на покинутой базе США в Сирии.

Корреспонденты сирийского новостного агентства SANA посетили американскую военную базу в районе Аль-Саідія на юго-запад от Манбиджу, которую американцы покинули несколько дней назад.

Об этом сообщает SANA.

"Камера SANA осмотрела базу и задокументировала технику, оружие и боеприпасы, которые американские войска сожгли перед выездом с базы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские военнослужащие сожгли документы, коммуникационные устройства, ноутбуки, компьютеры, мониторы и лекарства, которые они не взяли с собой.

Напоминаем, все военнослужащие США, которые покидают Сирию, будут передислоцированы в западный Ирак, где они продолжат бороться против "ИГИЛ".

Президент США Дональд Трамп 6 октября решил вывести американские войска из северной Сирии и прекратить военную помощь.

После этого Турция 9 октября начала масштабное наступление на территорию Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель Анкары - предотвратить создание "террористического коридора" на границе Сирии и Турции.

Операцию раскритиковал ряд стран и международных организаций. Турцию призвали остановить военную операцию в Сирии, поскольку она может привести лишь к быстрому ухудшению гуманитарной, военной, политической и стратегической ситуации в этой стране.

17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции Анкары на севере Сирии. В частности, Турция согласилась приостановить на 120 часов военную операцию, где Анкара хочет создать так называемую зону безопасности.