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"Источник мира": США и Турция согласовали приостановление операции

"Источник мира": США и Турция согласовали приостановление операции
21:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Турция по договоренностям с США приостановит операцию "Источник мира", чтобы позволить YPG отойти в безопасную зону.

США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы, заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре.

"Сегодня США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

"Турция приостановит операцию "Источник мира", чтобы позволить силам YPG отойти в безопасную зону в течение 120 часов. Все действия в рамках операции "Источника мира" будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода (курдских сил - ред.)", - продолжил вице-президент.

По его словам, администрация США всегда поддерживает контакт "с сирийскими оборонительными силами" и помогает отводить их в зону безопасности, расположенную примерно в 30 км от сирийско-турецкой границы.

Трамп: Я не давал Турции "зеленый свет" на операцию в Сирии

Он отметил, что договоренности США и Турции подразумевают обязательства Анкары не вести боевых действий против населения города Кобани.

Также, по словам вице-президента, обе страны подтвердили обязательства бороться с террористической группировкой ИГИЛ на северо-востоке Сирии, что в частности, включает в себя сотрудничество по проблеме центров задержания боевиков ИГИЛ.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Турцию прекратить военную операцию на севере Сирии.

Президент США Дональд Трамп написал официальное письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором призвал того прекратить военную операцию в Сирии.

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Сирия, Турция, США, ИГИЛ, Источника мира.
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