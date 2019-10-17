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Меркель призвала Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Меркель призвала Турцию прекратить военную операцию в Сирии
12:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Турцию прекратить военную операцию на севере Сирии.

В частности, канцлер заявила, что при текущих обстоятельствах Германия не будет поставлять в Турцию любое вооружение и добавила, что Германия несколько раз призывала Турцию прекратить военную операцию на севере Сирии. Об этом Меркель заявила во время выступления в Бундестаге, сообщает Reuters

”В последние дни я решительно и настоятельно призывала Турцию ... прекратить её военную операцию против курдских военных, и я подчеркиваю это снова”, - сказала Меркель.

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Также она отметила, что на севере Сирии происходит гуманитарная катастрофа, которая имеет огромные геополитические последствия.

9 октября Турция начала в Сирии операцию "Источник мира" против PKK/YPG и ИГИЛ. За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и СирииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать "безопасную зону".

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения по наступлению Турции на территории СирииПять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

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Германия, Турция, Ангела Меркель, Источник мира.
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