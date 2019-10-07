Трамп о выводе войск из Сирии: Пришло время вернуть наших солдат домой

Новости мира:Трамп прокомментировал вывод войск США из Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой.

Об этом он написал в Twitter.

"Соединенные Штаты, как предполагалось, должны были быть в Сирии 30 дней, это было много лет назад. Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. Когда я приехал в Вашингтон, в этой местности (в Сирии - ред.) разгуливало ИГИЛ. Мы быстро победили 100% ИГИЛ, включая захват тысяч боевиков ИГИЛ, преимущественно из Европы... Но пришло время для нас (США - ред.) выйти из этих бессмысленных бесконечных войн ... и вернуть наших солдат домой", - написал глава государства.

По словам главы Белого дома, теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак и Россия должны будут решить ситуацию и то, что они хотят сделать с захваченными бойцами ИГИЛ.

"Мы находимся в 7 тысячах миль от них и победим ИГИЛ снова, если они приблизятся к нам", - добавил Трамп.

Как известно, Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне.

По словам Эрдогана, подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии, - территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции.