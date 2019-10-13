Эрдоган о целях операции "Источник мира": Мы не претендуем на земли Сирии

Проводящая военную операцию на северо-востоке Сирии Турция не претендует на территорию соседа, заверил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".
При этом он назвал дезинформацией появившиеся ранее в СМИ данные, что в зоне турецкой операции большая группа пленных боевиков ИГИЛ совершила побег.
"Это дезинформация, направленная на провоцирование США, Запада", - считает Эрдоган.
Турция проводит военную операцию на северо-востоке Сирии. Цель операции - очистить приграничные районы от бойцов террористических организаций.