В Турции готовы к политическому решению ситуации с Сирией

Турция уважает территориальную целостность Сирии, заявил председатель парламента Турции Мустафа Шентоп.
"Турция уважает территориальную целостность Сирии. Это все решается также на уровне Конституционного комитета и резолюций ООН", - сказал Шентоп в субботу, подводя итоги Третьей конференции по антитеррору.
Он считает: "естественно, необходимо достигать и политического решения".
"С учетом кризиса в Сирии мы признаем необходимость борьбы с террористами соответствии с правилами и Конвенциями", - сказал также Шентоп.
По его словам, Турция "прилагает все усилия для установления региональной стабильности и мира".
Напомним, турецкие войска в рамках операции "Источник мира" захватили сирийский город Расулайн, расположенный на востоке от реки Евфрат.
Ахмед Абуль Гейт в субботу призвал Турцию прекратить операцию на севере Сирии.
Совет Европы настаивает на прекращении военной операции Турции в Сирии.