Скачать
Суббота, 12.10.2019
Правительство готовит региональные Ветеранские пространства: цели
Правительство готовит региональные Ветеранские пространства: цели
В Канаде вновь заговорили о безвизе с Украиной
В Канаде вновь заговорили о безвизе с Украиной
Последний бой Александра Усика (Видео)
Последний бой Александра Усика (Видео)
В приложении Google Maps появилась новая полезная функция для незрячих
В приложении Google Maps появилась новая полезная функция для незрячих

В Турции готовы к политическому решению ситуации с Сирией

В Турции готовы к политическому решению ситуации с Сирией
21:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Председатель турецкого парламента заявляет о необходимости выхода на политическое решение по Сирии.

Турция уважает территориальную целостность Сирии, заявил председатель парламента Турции Мустафа Шентоп.

"Турция уважает территориальную целостность Сирии. Это все решается также на уровне Конституционного комитета и резолюций ООН", - сказал Шентоп в субботу, подводя итоги Третьей конференции по антитеррору.

Он считает: "естественно, необходимо достигать и политического решения".

"С учетом кризиса в Сирии мы признаем необходимость борьбы с террористами соответствии с правилами и Конвенциями", - сказал также Шентоп.

По его словам, Турция "прилагает все усилия для установления региональной стабильности и мира".

Столтенберг: Турция является большой силой в регионе

Напомним, турецкие войска в рамках операции "Источник мира" захватили сирийский город Расулайн, расположенный на востоке от реки Евфрат.

Ахмед Абуль Гейт в субботу призвал Турцию прекратить операцию на севере Сирии.

Совет Европы настаивает на прекращении военной операции Турции в Сирии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Турция, Источник мира, Мустафа Шентоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как на самом деле живется женщинам в монастырях: эксклюзивные снимки (Фото)
02 Богдан снова числится в списках БПП
03 Покрова 2019: что нельзя делать и что можно делать в это день
04 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
05 Маникюр 2019: трендовый черный дизайн ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето&quot; не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
"Бабье лето" не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
Автокефалия ПЦУ официально признана
Автокефалия ПЦУ официально признана
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Новинка от Microsoft: новые клавиатуры компании включают специальные клавиши
Новинка от Microsoft: новые клавиатуры компании включают специальные клавиши
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь