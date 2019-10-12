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Суббота, 12.10.2019
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Президент ПАСЕ присоединилась к призывам к Турции

Президент ПАСЕ присоединилась к призывам к Турции
17:02 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Совет Европы настаивает на прекращении военной операции Турции в Сирии.

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье призвала Турцию прекратить военную операцию на севере Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ее заявлении на сайте ПАСЕ.

"С большой обеспокоенностью я слежу за событиями, связанными с военным вмешательством Турции в северную Сирию. Это вмешательство влечет за собой риск сильной напряженности, его гуманитарные последствия для населения региона катастрофичны, и я сожалею о гибели людей, особенно мирных жителей", - говорится в заявлении.

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Паскье напомнила о позиции Ассамблеи, содержащиеся в резолюции 2298 (2019) относительно ситуации в Сирии, включая призыв ко всем сторонам, участвующим в военных операциях, "принять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать причинения вреда тысячам мирных жителей, попавших в ловушку в центре" авиаударов и наземных боевых действий в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

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"Я ожидаю, что все государства-члены Совета Европы будут уважать эту позицию и действовать ответственно. В то же время я призываю Турцию положить конец военной операции, которая уже привела к серьезным гуманитарным последствиям и представляет реальную опасность нарушения международных стандартов защиты прав человека", - говорится в заявлении.

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Сирия, ПАСЕ, Турция, Совет Европы, Лилиан Мори Паскье.
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