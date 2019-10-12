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Генсек Лиги арабских государств обратился к Турции

Генсек Лиги арабских государств обратился к Турции
16:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Ахмед Абуль Гейт в субботу призвал Турцию прекратить операцию на севере Сирии.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в субботу обратился к Анкаре с призывом свернуть операцию "Источник мира" и вывести войска с сирийской территории, передает агентство Associated Press (AP).

Такие заявления Ахмеда Абуля Гейта прозвучали на экстренном саммите ЛАГ, собранном по инициативе Египта в связи с началом операции Турции.

Генсек ЛАГ подчеркнул, что операция Турции в Сирии уже привела к исходу мирного населения из своих домов, и указал на опасность того, что действия Турции могут поставить под угрозу предыдущие достижения в борьбе против террористической группировки ИГИЛ.

По данным AP, ранее в субботу глава МИД Египта Самех Шукри провел встречу с представителем сирийских курдов. После этого министр заявил, что он поддерживает сопротивление, оказываемое курдским ополчением в Сирии операции Турции.

Пакистан поддерживает операцию "Источник мира"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Пентагон не удивлен решительности Турции по операции в Сирии

В рамках турецкой операции "Источник мира" был захвачен город Расулайн.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. 

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Сирия, Турция, ЛАГ, Лига арабских государств, Источник мира.
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