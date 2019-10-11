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Пентагон не удивлен решительности Турции по операции в Сирии

Пентагон не удивлен решительности Турции по операции в Сирии
20:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Пентагоне не видят признаков скорого прекращения турецкой операции в Сирии.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не видит у Турции намерения отказаться от операции в Сирии, несмотря на призывы международного сообщества.

"В ходе своего вчерашнего разговора с министром (обороны Турции Хулуси - ред.) Акаром я не услышал никакого указания на то, что они намерены остановиться", - сказал он в пятницу на брифинге в Пентагоне.

"И я не удивлен этим", - добавил Эспер. Он рассказал, что с момента вступления на пост при общении с Акаром тема угрозы курдов была постоянной в их беседах.

"С тех пор, как я вступил в эту должность в конце июля, мы очень много раз с ним (Акаром - ред.) общались. То, какой террористической угрозе они подвергаются из-за PKK/YPG и так далее, было нашей постоянной темой. Как это влияет на международную безопасность - и так далее, и так далее. Они были категорично настроены в том, что касается этого вторжения", - отметил глава Пентагона.

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Аналогичную точку зрения высказал и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против  боевиков и террористов из группировки ИГИЛ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

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Сирия, Турция, Пентагон, Марк Эспер.
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