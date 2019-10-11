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Операция Турции в Сирии: в Совбезе ООН ни о чем не договорились

Операция Турции в Сирии: в Совбезе ООН ни о чем не договорились
02:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В СБ ООН не смогли согласовать совместное заявление по операции Турции в Сирии.

Члены СБ ООН в четверг в ходе заседания за закрытыми дверями из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление по ситуации на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, в ходе заседания стороны разошлись в позициях настолько, что одобрение совместного заявление стало невозможным.

Турецкое агентство "Анадолу" сообщает, что США и РФ отказались от предложения ряда других стран о принятии заявления. Причиной, согласно его информации, стало наличие в части документа, где речь идет о действиях Турции, слова "осуждение".

Постпреды ряда европейских стран при ООН по итогам встречи распространили свое совместное заявление, в котором призвали Анкару прекратить операцию.

В свою очередь американская сторона заняла более мягкую позицию и ограничилась заявлением о том, что США не поддерживают этот шаг со стороны Турции. Постпред США при ООН Келли Крафт напомнила, что Вашингтон "никоим образом" не одобрял решение Анкары провести эту операцию.

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Закрытая встреча Совбеза состоялась в четверг по инициативе пяти европейских членов Совета - Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против боевиков из группировок PKK/YPG и  ИГИЛ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

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Сирия, Турция, Совбез ООН.
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