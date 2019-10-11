Операция Турции в Сирии: в Совбезе ООН ни о чем не договорились

Новости мира:В СБ ООН не смогли согласовать совместное заявление по операции Турции в Сирии.

Члены СБ ООН в четверг в ходе заседания за закрытыми дверями из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление по ситуации на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, в ходе заседания стороны разошлись в позициях настолько, что одобрение совместного заявление стало невозможным.

Турецкое агентство "Анадолу" сообщает, что США и РФ отказались от предложения ряда других стран о принятии заявления. Причиной, согласно его информации, стало наличие в части документа, где речь идет о действиях Турции, слова "осуждение".

Постпреды ряда европейских стран при ООН по итогам встречи распространили свое совместное заявление, в котором призвали Анкару прекратить операцию.

В свою очередь американская сторона заняла более мягкую позицию и ограничилась заявлением о том, что США не поддерживают этот шаг со стороны Турции. Постпред США при ООН Келли Крафт напомнила, что Вашингтон "никоим образом" не одобрял решение Анкары провести эту операцию.

Закрытая встреча Совбеза состоялась в четверг по инициативе пяти европейских членов Совета - Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против боевиков из группировок PKK/YPG и ИГИЛ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.