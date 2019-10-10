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Украина следит за операцией "Источник мира" и ждет решения Совбеза ООН

Украина следит за операцией "Источник мира" и ждет решения Совбеза ООН
16:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Официальная Украина озвучила свою позицию относительно ситуации в Сирии.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций примет решение, которое позволит решать вопросы в сфере безопасности и гуманитарные проблемы в Сирии в международно-правовом поле.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно начала военной операции на северо-востоке Сирии.

"В Украине внимательно следят за началом военной операции вооруженными силами Турции на северо-востоке Сирии. Хотим напомнить, что конфликт в Сирии длится не один год", - говорится в сообщении.

При этом в МИД считают, что поддержка отдельными странами режима президента Башара Асада в Сирии мешает прекратить страдания народов, проживающих в Сирии.

"Одной из главных причин невозможности положить конец страданиям народов Сирии является позиция тех стран, которые поддерживают режим Башара Асада и блокируют соответствующие решения Совета Безопасности ООН. Мы ожидаем, что Совет безопасности ООН и ее члены, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе Турции, рассмотрят этот вопрос на анонсированном сегодня заседании и примут решения, которые позволят решать проблемы в сфере безопасности и гуманитарного характера в международно-правовом поле", - подчеркнули в МИД.

Эрдоган жестко ответил ЕС на критику военной операции в Сирии

Как известно, вчера Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии, где проживают курды.

Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, которую удерживают курдские силы. Министерство обороны Турции заявило, что с начала операции на северо-востоке Сирии военные нанесли удары по 181 боевой цели. По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, в результате ударов турецкой авиации погибли по меньшей мере 15 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать "безопасную зону", а его цель - боевики и члены группировки ИГИЛ на севере Сирии.

Помпео: США не давали Турции "зеленый свет" на военную операцию в Сирии

Перед этим силы США начали вывод войск из районов, расположенных вдоль сирийской границы с Турцией. Курдские силы, как союзник Штатов в регионе в борьбе с группировкой ИГИЛ, назвали вывод американских войск из северо-восточной Сирии "ударом в спину".

В связи с турецкой военной операцией на северо-востоке Сирии ЕС подтверждает, что надежное решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем.

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Сирия, Турция, Совбез ООН, МИД Украины, Источник мира.
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