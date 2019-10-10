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Эрдоган жестко ответил ЕС на критику военной операции в Сирии

Эрдоган жестко ответил ЕС на критику военной операции в Сирии
14:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет игнорировать критику операции "Источник мира".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае жесткой критики Евросоюзом турецкой операции "Источник мира" в Сирии Анкара даст возможность 3,6 млн сирийских беженцев отправиться из Турции в Европу, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Выступая с речью в Анкаре, Эрдоган пригрозил в случае недовольства Турции "отворить двери" для нелегалов и предостерег ЕС от использования термина "вторжение" в отношении операции "Источник мира".

"Если ЕС налепит ярлык оккупации на операцию "Источник мира", то Турция отворит двери для миллионов сирийских беженцев, чтобы они отправились в Европу", - цитирует слова Эрдогана издание "Сабах".

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"Турция будет игнорировать критику операции "Источник мира", которую мы начали против террористических элементов в то время, как 10 иностранных сил свободно действуют в Сирии", - также сказал президент.

Кроме этого, он раскритиковал Египет и Саудовскую Аравию за их неприятие турецкой операции.

"Первым делом, я призываю Саудовскую Аравию взглянуть в зеркало и ответить на вопрос, что вы делаете в Йемене", - подчеркнул он.

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Эрдоган также упомянул, что с момента начала операции "Источник мира" турецкие военные уничтожили 109 террористов. Всего же, по словам Эрдогана, за последние четыре года Турция "нейтрализовала" в общей сложности 16 тыс. террористов.

Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

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Турция, США, Европейский союз, Анкара, Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции, Источник мира.
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