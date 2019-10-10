Финляндия приостанавливает экспорт оружия в Турцию

Новости мира:Правительство Финляндии обеспокоенно тем, что Турция начала военную операцию в Сирии.

Финляндия решительно осудила наступление Турции на Сирию и поэтому решила заморозить выдачу лицензий на продажу оружия этой стране. Об этом сообщает Yle.

Премьер-министр Антти Ринне заявил, что Госсовет не будет выдавать новых лицензий на экспорт оружия в Турцию.

По словам главы правительства, действия Турции усложняют и без того острый кризис в регионе.

"Мы крайне обеспокоены последствиями действий Турции для гуманитарной ситуации в Сирии. Военные действия могут привести к появлению новых беженцев, стремящихся покинуть регион. Нам важно подготовиться к этому также на уровне ЕС", - заявил Ринне.

Министр обороны Антти Кайкконен обосновывает решение заморозить экспорт оружия тем, что Турция начала военную операцию в Северной Сирии, и Финляндия не экспортирует оружие в воюющие страны или государства, нарушающих права человека. Кайкконен охарактеризовал ситуацию в Северной Сирии как серьезную.