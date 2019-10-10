Помпео: США не давали Турции "зеленый свет" на военную операцию в Сирии

Новости мира:Майк Помпео прокомментировал начало турецкой операции в Сирии "Источник мира".

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Вашингтон не давал Турции согласия на проведение военной операции на севере Сирии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Помпео.

"Сообщение о том, что США разрешили Турции начать наступление, является просто фальшивкой. Соединенные Штаты не давали Турции "зеленый свет" на военную операцию", - отметил американский чиновник.

Майк Помпео при этом защищает решение президента Дональда Трампа вывести войска США из пограничной зоны, что вызвало возмущение в стране и за рубежом. Помпео отметил также, что у Турции есть обоснованные причины беспокоиться в связи с вопросами безопасности и "террористической угрозой для своего юга".

Как сообщалось, Турция уже начала наступление на территорию, удерживаемую боевиками на северо-востоке Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель Анкары — предотвратить создание "террористического коридора" на границе Сирии и Турции. Турецкие войска планируют создать безопасную зону, очищенную от террористов, в которой также разместятся сирийские беженцы.