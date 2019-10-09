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Наступление на Сирию: Трамп прокомментировал решение Эрдогана

Наступление на Сирию: Трамп прокомментировал решение Эрдогана
22:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп назвал "плохой идеей" решение Эрдогана пойти в наступление на Сирию.

Президент США Дональд Трамп негативно оценил начало наступательной операции турецких сил в северной Сирии и напомнил Анкаре, что она несет ответственность за защиту людей и недопущение гуманитарного кризиса в регионе.

Об этом говорится в заявлении главы Белого дома, распространенном в среду, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Сегодня утром (по американскому времени - ред.) Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют это нападение и четко подчеркивают для Турции, что эта операция является плохой идеей", - заявил американский лидер.

Он отметил, что в этом регионе нет американских солдат, поскольку он всегда стремился вывести американские войска оттуда.

"С первого же дня, когда я зашел на политическую арену, я четко заявил, что хочу, чтобы мы не воевали в этих бесконечных, бессмысленных войнах, особенно в тех, которые не приносят пользы США", - отметил Трамп.

Мандат на проведение Турцией военных действий в Сирии и Ираке продлен

Президент США также напомнил, что Турция взяла на себя обязательство защищать мирных жителей, религиозные меньшинства, включая христиан, а также обеспечивать избежание гуманитарного кризиса. "И мы будем требовать от них соблюдения этих обязательств", - отметил он.

Кроме того, подчеркнул Трамп, Турция теперь несет ответственность за то, чтобы все захваченные в плен бойцы ИГИЛ оставались в тюрьмах, а "Исламское государство" не восстановилось никоим образом, ни в каком виде или форме.

"Мы ожидаем, что Турция будет выполнять все ее обязательства, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - заявил президент США.

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Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп.
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