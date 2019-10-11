Скачать
Пятница, 11.10.2019
Зеленский: Возвращение Крыма станет нашим следующим вызовом
Зеленский: Возвращение Крыма станет нашим следующим вызовом
Москва обвиняет Киев в неразведении сил на Донбассе
Москва обвиняет Киев в неразведении сил на Донбассе
Чехия - Англия: прогнозы букмекеров на матч отбора Евро-2020
Чехия - Англия: прогнозы букмекеров на матч отбора Евро-2020
Беременная Наталка Карпа рассекретила пол малыша
Беременная Наталка Карпа рассекретила пол малыша

Столтенберг: Турция является большой силой в регионе

Столтенберг: Турция является большой силой в регионе
16:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В НАТО призывают Турцию к сдержанности на фоне операции "Источник мира" в Сирии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию к сдержанности и ответственности в Сирии.

Об этом он заявил в пятницу, 11 октября, в Турции, где должен обсудить подготовку к юбилейному саммиту НАТО по поводу его 70-й годовщины, сообщает сайт Альянса.

"Турция является большой силой в регионе, но наряду с большой силой всегда идет большая ответственность", - отметил Столтенберг.

Он призвал Турцию избегать каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации региона и эскалации напряжения.

Украина следит за операцией "Источник мира" и ждет решения Совбеза ООН

"В то время, как у Турции есть правомерное беспокойство в сфере безопасности, я ожидаю, что Турция будет действовать сдержанно... Мы имеем общего врага - ИГИЛ. Несколько лет назад они контролировали значительную территорию в Ираке и Сирии. Благодаря совместным усилиям глобальной коалиции мы освободили все эти территории с миллионами людей. Эти достижения нельзя подвергать опасности", - подчеркнул руководитель НАТО.

Туск: К драматическому развитию событий в Сирии сейчас приковано внимание всего мира

Во время визита Столтенберг провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Хулуси Акаром.

В связи с турецкой военной операцией на северо-востоке Сирии ЕС подтверждает, что надежное решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Турция, НАТО, Йенс Столтенберг, Реджеп Тайип Эрдоган.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы
02 Международный день девочек 2019: лучшие поздравления и открытки
03 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
05 Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский представил нового главу Одесской ОГА: кто он
Зеленский представил нового главу Одесской ОГА: кто он
Украинцы больше всего верят Зеленскому, Разумкову и Гончаруку
Украинцы больше всего верят Зеленскому, Разумкову и Гончаруку
Зеленский прибыл в Одессу (Фото, Видео)
Зеленский прибыл в Одессу (Фото, Видео)
Ограбление Ким Кардашьян в Париже станет основой сюжета нового фильма
Ограбление Ким Кардашьян в Париже станет основой сюжета нового фильма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь