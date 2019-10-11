Столтенберг: Турция является большой силой в регионе

Новости мира:В НАТО призывают Турцию к сдержанности на фоне операции "Источник мира" в Сирии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию к сдержанности и ответственности в Сирии.

Об этом он заявил в пятницу, 11 октября, в Турции, где должен обсудить подготовку к юбилейному саммиту НАТО по поводу его 70-й годовщины, сообщает сайт Альянса.

"Турция является большой силой в регионе, но наряду с большой силой всегда идет большая ответственность", - отметил Столтенберг.

Он призвал Турцию избегать каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации региона и эскалации напряжения.

"В то время, как у Турции есть правомерное беспокойство в сфере безопасности, я ожидаю, что Турция будет действовать сдержанно... Мы имеем общего врага - ИГИЛ. Несколько лет назад они контролировали значительную территорию в Ираке и Сирии. Благодаря совместным усилиям глобальной коалиции мы освободили все эти территории с миллионами людей. Эти достижения нельзя подвергать опасности", - подчеркнул руководитель НАТО.

Во время визита Столтенберг провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Хулуси Акаром.

В связи с турецкой военной операцией на северо-востоке Сирии ЕС подтверждает, что надежное решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем.