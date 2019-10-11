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Туск: К драматическому развитию событий в Сирии сейчас приковано внимание всего мира

Туск: К драматическому развитию событий в Сирии сейчас приковано внимание всего мира
16:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Туск ответил на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Европейского Совета Дональд Туск осудил действия Турции в Сирии. Об этом он заявил 11 октября во время визита на Кипр, сообщает сайт Европейского совета.

«Турция должна понять, что наше главное беспокойство связано с тем, что ее действия могут привести к еще одной гуманитарной катастрофе, что является неприемлемым. Также мы никогда не примем попыток превратить проблему беженцев на оружие, которое используется для того, чтобы нас шантажировать. Именно поэтому я считаю вчерашние угрозы со стороны президента Эрдогана абсолютно неуместными», - заявил президент Европейского совета.

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Он отметил, что к драматическому развитию событий в Сирии сейчас приковано внимание всего мира. Единоличная военная операция Турции на севере Сирии вызывает огромное беспокойство и должна быть остановлена. По мнению Туска, все беспокойства Турции в сфере безопасности должны решаться политическими и дипломатическими средствами.

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«Военная интервенция (Турции) может только ухудшить ситуацию. Вместо стабильности она принесет даже большую нестабильность для всего региона, увеличивая страдания гражданского населения, количество беженцев и угрожая прогрессу, достигнутому глобальной коалицией в борьбе против "ИГ". Силы курдов, которые являются частью демократических сил в Сирии, были и остаются важной составляющей в борьбе против "Исламского государства". Для обеих сторон Атлантики действия против них не только «плохая идея», как отметил Президент Трамп, но и затрагивает многие другие вопросы - стратегические и моральные», - отметил Туск.

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Сирия, ЕС, Турция, Европейский союз, Дональд Туск, Реджеп Тайип Эрдоган, Источник мира.
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