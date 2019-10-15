Эрдоган: Прошу поддержать нас в борьбе с терроризмом

Новости мира:Президент Турции рассказал о ходе плановой операции "Источник мира" в Сирии.

Турция проводит военную операцию в Сирии против террористов согласно плану, представленному в Совет безопасности ООН, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы предприняли важные шаги, начав операции против террористов на северных границах нашего государства. Операция проводится согласно плану, представленному Совбезу ООН", - сказал Эрдоган во вторник в Баку на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

По его словам, Анкара продолжит "наши операции до тех пор, пока террористическая угроза не будет устранена". "Прошу вас поддержать нас в борьбе с терроризмом", - добавил Эрдоган.

Эрдоган в статье, опубликованной газетой The Wall Street Journal, написал, что Турция начала военную операцию на севере Сирии, поскольку международное сообщество бездействовало.

"Мое правительство пришло к выводу, что международное сообщество не собиралось действовать, поэтому мы разработали план для севера Сирии. Я поделился этим планом с мировыми лидерами в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом месяце", - утверждает Эрдоган.

По его словам, Турция начала операцию "Источник мира" в конце прошлой недели как раз в соответствии с этим планом.

Он отметил, что в ситуации с сирийскими беженцами Турция "достигла своего предела".

"Моя администрация неоднократно предупреждала, что мы не будем способны остановить поток беженцев на запад без международной финансовой поддержки. Эти предупреждения не были услышаны..." - подчеркивает турецкий президент.

Он напоминает, что со времени начала конфликта в Сирии в 2011 году, Турция приняла 3,6 млн беженцев из этой страны - больше, чем кто-либо другой, и потратила на их образование, здравоохранение и размещение порядка $40 млрд.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция начала операцию в Сирии, чтобы "положить конец гуманитарному кризису и разобраться с насилием и нестабильностью, являющимися причиной неупорядоченной миграции в нашем регионе".

При этом он убежден, что, если международное сообщество не способно выступить с альтернативным планом по решению проблемы с беженцами, то ему следует либо поддержать Турцию, либо начать принимать сирийских беженцев в своих странах.

Эрдоган отметил, что целью операции является "изгнание всех террористических элементов с северо-востока Сирии".

"Эти боевики препятствуют возвращению домой сирийских беженцев, включая порядка 300 тыс. курдов", - написал президент Турции. Причем он отметил, что Турция не ставит знак равенства между сирийскими курдами и курдами, связанными с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, точно так же, как и террористов из группировки ИГИЛ не следует сравнивать с мирными людьми, исповедующими ислам.

Напомним, президент США своим указом ввел санкции против минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны - из-за масштабной военной операции на севере Сирии.

Введенные президентом США санкции в отношении Турции недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.