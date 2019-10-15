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Минфин США вслед за Трампом объявил санкции против Турции

Минфин США вслед за Трампом объявил санкции против Турции
10:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Минфин США после указа Трампа ввел санкции против министерств обороны и энергетики Турции.

Власти США ввели ограничительные меры против министерств обороны и энергетики Турции, сообщил американский Минфин.

Кроме того, в санкционные списки включены министр обороны Турции Хулуси Анкар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Ограничительные меры водятся в ответ на военную операцию Анкары против курдов на северо-востоке Сирии.

Активы этих министерств и министров в США замораживаются, американским гражданам запрещается вести с ними дела.

Кроме того, Минфин предупреждает, что "люди, проводящие некоторые транзакции с физлицами из списка, также могут подпасть под санкции". При этом ограничительные меры, среди прочего, не должны мешать работе ООН и НПО в Турции. Кроме того, США не будут препятствовать через санкции гуманитарным операциям Турции в Сирии.

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Также санкции будут претворяться в жизнь таким образом, чтобы Анкара имела возможность получать необходимые ей энергоресурсы.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий Госдепу и Минфину США вводить ограничительные меры против Турции за ее военную операцию на севере Сирии, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Введенные президентом США санкции в отношении Турции недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Сирия, Турция, США, Санкции, Минфин США.
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