"Источник мира": в Кремле опасаются вооруженного конфликта с Турцией в Сирии

Кремль хочет не допустить вооруженного столкновения между Россией и Турцией в Сирии.

Кремль надеется, что военного столкновения России и Турции в Сирии не произойдет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы даже не хотели бы думать о таком варианте... Для этого существует немало связей между нашими военными, о которых я уже говорил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли опасности, что РФ может быть вовлечена в конфликт с Турцией.

Кроме этого, в ходе общения с журналистами Пескову был задан вопрос о том, не пора ли Турции, с точки зрения России, покинуть Сирию, исходя из того, что выполнена задача борьбы с терроризмом. Отвечая на этот вопрос, Песков сказал, что не может на него ответить, поскольку "это могут сделать только военные".

В тоже время, он подчеркнул, что подходы России по отношению к операции Турции в Сирии не изменились: надо избегать действий, способных помешать политическому урегулированию.

"Вы видели сообщения о том, что имели место контакты и имели место определенные договоренности. Большего к этому я добавить не могу, вообще чего-либо нового в элементах российского подхода к этой теме нет", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать текущую ситуацию в Сирии и выдвижение сирийских войск по направлению к турецким силам.

"Вы знаете, что в самом начале этой операции на самых различных уровнях российской стороной была отмечена категорическая нежелательность каких-либо действий, способных помешать и воспрепятствовать процессу политического урегулирования в Сирии и спровоцировать напряженность в этой стране. Еще раз повторяю: эта позиция никак не изменилась, она последовательна и хорошо известна", - добавил Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли, с точки зрения Москвы, риск сирийско-турецкого военного столкновения в этой ситуации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против двух террористических группировок.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали политику Турции на севере Сирии. Кремль оказывает непосредственную военную поддержку Сирии.