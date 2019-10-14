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Песков: Мы внимательно ознакомились с основными высказываниями Зеленского

Песков: Мы внимательно ознакомились с основными высказываниями Зеленского
14:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Кремле заявили, что заявления Зеленского по Донбассу в ходе пресс-марафона доложены Путину.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского в ходе пресс-марафона по Донбассу доложили президенту России Владимиру Путину, вопрос Крыма не будет обсуждаться в "нормандском формате".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Зеленского, особенно, которые касаются процесса урегулирования на юго-востоке Украины, Минских договоренностей и так далее, сделанные им в ходе пресс-марафона", - сказал Песков.

По его словам, при всем уважении Кремль не мог посвятить такое количество часов просмотру всего процесса общения со СМИ.

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"Еще раз повторяю – основные его заявления были прочитаны, были доложены президенту Путину", – сказал он.

При этом он подчеркнул, что о вынесении вопроса о возврате Крыма на "нормандский формат" или какой-то другой формат "не может быть и речи".

"Этот вопрос был закрыт в свое время, причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо известна, каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно", - подчеркнул он.

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Все по теме:

Кремль, Донбасс, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Пресс-марафон.
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