Трамп написал официальное письмо Эрдогану

Новости мира:Президент США Дональд Трамп написал официальное письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором призвал того прекратить военную операцию в Сирии.

Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов. Об этом говорится в официальном письме президента США, текст которого приводит The New York Times. Сообщается, что письмо датировано 9 октября. В этот день Турция начала военную операцию "Источник мира".

"Давайте договоримся о хорошей сделке! Вы не хотите нести ответственность за массовые убийства тысяч людей, а я не хочу отвечать за уничтожение турецкой экономики - но я пойду на это", - написал глава Белого дома.

Он напомнил, как США уже вводили санкции против Анкары в 2018 году - после ареста в Турции пастора Брансона.

"Я приложил много усилий, чтобы решить некоторые ваши проблемы. Не подведите мир. Можно многое сделать. Генерал Мазлюм (командующий курдских Сил демократической Сирии - ред.) готов вести переговоры с вами, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда бы не пошли раньше", - отметил Трамп.

Президент США также посоветовал турецкому коллеге войти в историю в позитивном ключе, а не на стороне зла. "Не будьте крутым парнем, не будьте дураком!" - написал Трамп, добавив, что позвонит Эрдогану позже.

Как сообщалось, после вывода американского контингента из Сирии Турция начала масштабную наступательную операцию против PKK/YPG и ИГИЛ на севере Сирии.