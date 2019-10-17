Трамп: Я не давал Турции "зеленый свет" на операцию в Сирии

Новости мира:Дональд Трамп считает, что США должны дистанцироваться от военной операции Турции на севере Сирии.

Дональд Трамп считает, что его страна должна дистанцироваться от военной операции Турции на севере Сирии, поскольку это происходит далеко от границ США. Об этом он заявил в Белом доме на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Матареллой.

"Турция и Сирия, будем надеяться, разберутся в этом вопросе между собой", - отметил американский президент.

Трамп подчеркнул, что Россия, Иран, Сирия и Турция "ненавидят ИГИЛ так же, как и мы". Но, по его словам, эти страны находятся в той же части мира, где ведется борьба против ИГИЛ, а США – более чем в 7 тыс. миль оттуда.

В то же время глава Белого дома подчеркнул, что не давал "зеленый свет" Турции на проведение наступательной операции в Сирии. "Сразу после этого разговора (с президентом Эрдоганом – ред.) я написал письмо, очень мощное письмо. Не было никакого "зеленого света"... они воевали там между собой на протяжении многих лет", - заявил президент США.

Как сообщалось, после вывода американского контингента из Сирии Турция начала масштабную наступательную операцию против PKK/YPG и ИГИЛ на севере Сирии.