Трамп: Я не давал Турции "зеленый свет" на операцию в Сирии

Дональд Трамп считает, что его страна должна дистанцироваться от военной операции Турции на севере Сирии, поскольку это происходит далеко от границ США. Об этом он заявил в Белом доме на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Матареллой.
"Турция и Сирия, будем надеяться, разберутся в этом вопросе между собой", - отметил американский президент.
Трамп подчеркнул, что Россия, Иран, Сирия и Турция "ненавидят ИГИЛ так же, как и мы". Но, по его словам, эти страны находятся в той же части мира, где ведется борьба против ИГИЛ, а США – более чем в 7 тыс. миль оттуда.
В то же время глава Белого дома подчеркнул, что не давал "зеленый свет" Турции на проведение наступательной операции в Сирии. "Сразу после этого разговора (с президентом Эрдоганом – ред.) я написал письмо, очень мощное письмо. Не было никакого "зеленого света"... они воевали там между собой на протяжении многих лет", - заявил президент США.
Как сообщалось, после вывода американского контингента из Сирии Турция начала масштабную наступательную операцию против PKK/YPG и ИГИЛ на севере Сирии.