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Четверг, 17.10.2019
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На прощание: ВВС США разбомбили свой склад с боеприпасами в Сирии

На прощание: ВВС США разбомбили свой склад с боеприпасами в Сирии
05:46 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Американские самолеты нанесли удар по Сирии.

Американские военные нанесли удар по северной части Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается, два самолета США F-15 нанесли авиаудар, чтобы уничтожить тайник с боеприпасами и военную технику, оставленную после своего отступления.

Источники утверждают, что склад был уничтожен после того, как 16 октября весь личный состав его покинул. США пошли на этот шаг, чтобы не дать другим силам использовать военные американские ресурсы, добавил источник.

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Напомним, в среду, 16 октября, сирийские правительственные войска в сопровождении российских подразделений вошли в ключевой город Кобани на границе с Турцией.

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Все по теме:

Сирия, США, Авиаудар.
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