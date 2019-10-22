Протесты в Ираке: власти страны подсчитали количество убитых

Новости мира:Во время антиправительственных протестов в Ираке погибли 157 человек.

Во время последней волны антиправительственных акций протеста в Багдаде и других городах Ирака погибли 157 человек.

Как сообщает Радио Свобода, соответствующие данные были получены в результате официального расследования.

В заключениях, опубликованных сегодня, указано, что среди погибших - 149 гражданских и восемь сотрудников силовых структур. Наибольшее количество смертей, 111, зафиксировано в Багдаде.

Демонстранты выходили на улицы иракских городов в течение недели с 1 октября, протестуя против высокого уровня безработицы, плохого государственного администрирования и распространенной коррупции. Это были самые кровавые беспорядки в Ираке с 2017 года, когда были разгромлены силы группировки ИГИЛ.

Расследование установило, что около 70% смертей были вызваны пулевыми ранениями "в голову или грудь", а снайперский огонь по протестующим был открыт с крыши здания в центральном Багдаде. Следователи рекомендуют уволить командующего операцией в Багдаде, ответственного за такую реакцию на беспорядки, а также десятки других высокопоставленных силовиков.

"Офицеры и командиры потеряли контроль над своими силами во время протестов, и это повлекло хаос", - сказано в сообщении.

Данные расследования обнародованы перед новой волной антиправительственных протестов, запланированных на 25 октября.