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Пресса Австралии протестует: какова причина (Фото)
11:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Австралии более двух десятков газет вышли с одинаковой передовицей в знак протеста против цензуры.

Десятки газет вышли в понедельник в Австралии с одинаковой передовицей, где черным маркером перечеркнута большая часть текста, а рядом расположен штамп "секретно", сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

В акции протеста против цензуры приняли участие такие популярные газеты Австралии, как The Daily Telegraph, Herald Sun, The Advertiser. Протест поддержали и некоторые телекомпании, радиостанции и новостные сайты.

"Это не кампания ради журналистов - это кампания ради демократии в Австралии", - написала в своем Twitter редактор Sydney Morning Herald Лиза Дэвис.

Австралийские СМИ пошли на такой шаг в знак протеста против законов о национальной безопасности, которые, по мнению журналистов, создали "культуру секретности" в стране.

"Австралия рискует стать самой скрытной демократией в мире", - заявил управляющий директор ABC Дэвид Андерсон.

Недовольства начались летом, когда в крупных австралийских медиа-холдингах ABC и News Corp прошли обыски. По данным СМИ, причиной для полицейских рейдов стали материалы, которые были основаны на секретных данных от информаторов. Так, австралийская радиовещательная корпорация ABC опубликовала статью о военных преступлениях, которые были совершенны австралийскими военными в Афганистане.

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Полиция заявила, что по результатам проверок в отношении трех журналистов может начаться судебное разбирательство. Окончательные итоги расследования будут представлены в парламенте в следующем году.

В 2018 году в Австралии было принято несколько законов о шпионаже, согласно которым разглашение секретной информации стало уголовным преступлением. Оно предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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