Трамп объяснил, зачем войска США остаются в Сирии

Новости мира:Трамп заявил, что США продолжат охранять месторождения нефти в Сирии от ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американские военнослужащие продолжат охранять нефтяные месторождения в Сирии от боевиков ИГИЛ.

"Нефтяные месторождения, тема которых была затронута в моей речи по Турции и курдам вчера, удерживались боевиками ИГИЛ до тех пор, пока США не отвоевали их с помощью курдов", - написал он в Twitter.

"Мы никогда не позволим реорганизованным боевикам ИГИЛ вернуть эти месторождения", - добавил Трамп.

Ранее шеф Пентагона Марк Эспер уже заявлял о возможности сохранить небольшое военное присутствие США на северо-востоке Сирии для охраны местных нефтяных месторождений и борьбы с остатками группировки ИГИЛ.