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Пятница, 25.10.2019
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Трамп объяснил, зачем войска США остаются в Сирии

Трамп объяснил, зачем войска США остаются в Сирии
01:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп заявил, что США продолжат охранять месторождения нефти в Сирии от ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американские военнослужащие продолжат охранять нефтяные месторождения в Сирии от боевиков ИГИЛ.

"Нефтяные месторождения, тема которых была затронута в моей речи по Турции и курдам вчера, удерживались боевиками ИГИЛ до тех пор, пока США не отвоевали их с помощью курдов", - написал он в Twitter.

"Мы никогда не позволим реорганизованным боевикам ИГИЛ вернуть эти месторождения", - добавил Трамп.

Трамп вновь остался недовольным работой Федрезерва США

Ранее шеф Пентагона Марк Эспер уже заявлял о возможности сохранить небольшое военное присутствие США на северо-востоке Сирии для охраны местных нефтяных месторождений и борьбы с остатками группировки ИГИЛ.

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Сирия, США, Дональд Трамп, ИГИЛ.
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