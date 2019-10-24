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Трамп вновь остался недовольным работой Федрезерва США

Трамп вновь остался недовольным работой Федрезерва США
19:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава Белого дома Дональд Трамп остался недовольным темпом снижения процентной ставки.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

"Федрезерв уклонится от исполнения своих обязанностей, если не снизит ставку и, в идеале, не введет стимулирующие меры", - написал он в "Твиттере".

"Посмотрите на наших конкурентов во всем мире. Германия и другие получают деньги за свои заимствования. ФРС слишком быстро подняла ставку и слишком медленно ее снижает!" - написал Трамп.

В настоящее время базовая процентная ставка в США находится в диапазоне 1,75-2% годовых, она была снижена в июле и сентябре текущего года, каждый раз на 0,25 процентного пункта. Впервые со времен глобального экономического кризиса 2008-2009 годов Федеральная резервная система США в августе снизила ключевую ставку на 25 процентных пунктов.

В Украине Национальный банк продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 25 октября снижает учетную ставку на 1 п.п. - до 15,5% годовых после ее снижения в сентябре до 16,5%.

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Все по теме:

Германия, США, ФРС, Дональд Трамп, Федеральная резервная система.
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