Трамп вновь остался недовольным работой Федрезерва США

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

"Федрезерв уклонится от исполнения своих обязанностей, если не снизит ставку и, в идеале, не введет стимулирующие меры", - написал он в "Твиттере".

"Посмотрите на наших конкурентов во всем мире. Германия и другие получают деньги за свои заимствования. ФРС слишком быстро подняла ставку и слишком медленно ее снижает!" - написал Трамп.

The Federal Reserve is derelict in its duties if it doesn’t lower the Rate and even, ideally, stimulate. Take a look around the World at our competitors. Germany and others are actually GETTING PAID to borrow money. Fed was way too fast to raise, and way too slow to cut!

