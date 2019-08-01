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ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет: Трамп все равно недоволен

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет: Трамп все равно недоволен
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Федеральная резервная система США снизила ставку впервые с 2008 года.

Впервые со времен глобального экономического кризиса 2008-2009 годов Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 25 процентных пунктов.

Об этом сообщает NPR.

Снижение ключевого показателя знаменует перемену в политике американского центробанка, который еще в конце прошлого года планировал продолжить повышение ставки.

Такая политика была направлена на то, чтобы избежать возможного "перегрева" американской экономики.

ВВП США вырос на 3,7% в I квартале 2019 года, но в следующем несколько замедлился - до 2,1%. Безработица фиксируется на самом низком за 50 лет уровне. Инфляция опустилась ниже 2%, которые ФРС устанавливает для себе в качестве предельного порога.

"Центробанк был обеспокоен тем, что торговая напряженность с Китаем и замедление роста экономик других стран могут затормозить экономику США, именно в то время когда многие американцы начинают наслаждаться преимуществами постепенного восстановления после кризиса", - сообщает NPR.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил недовольство этим решением.

"Рынок хотел услышать от Федерального резерва, что это начало длительного цикла снижения ставок, который будет идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира", — написал Трамп.

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По его словам, "Пауэлл, как обычно, разочаровал нас", но, по крайней мере, провел корректировку ставок и закончил программу количественного ужесточения. "В любом случае мы выигрываем, но я, конечно же, не получил особой помощи от Федерального резерва", — добавил президент.

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Дональд Трамп, Федеральная резервная система, ФРС США.
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