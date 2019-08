ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет: Трамп все равно недоволен

Впервые со времен глобального экономического кризиса 2008-2009 годов Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 25 процентных пунктов.

Об этом сообщает NPR.

Снижение ключевого показателя знаменует перемену в политике американского центробанка, который еще в конце прошлого года планировал продолжить повышение ставки.

Такая политика была направлена на то, чтобы избежать возможного "перегрева" американской экономики.

ВВП США вырос на 3,7% в I квартале 2019 года, но в следующем несколько замедлился - до 2,1%. Безработица фиксируется на самом низком за 50 лет уровне. Инфляция опустилась ниже 2%, которые ФРС устанавливает для себе в качестве предельного порога.

"Центробанк был обеспокоен тем, что торговая напряженность с Китаем и замедление роста экономик других стран могут затормозить экономику США, именно в то время когда многие американцы начинают наслаждаться преимуществами постепенного восстановления после кризиса", - сообщает NPR.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил недовольство этим решением.

"Рынок хотел услышать от Федерального резерва, что это начало длительного цикла снижения ставок, который будет идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира", — написал Трамп.

Experts stated that the Fed should not have tightened, and then waited too long to undo their mistake. James Bullard of St. Louis Fed said they waited too long to correct the mistake that they made last December. “Mistake, Powell cut rate and then he started talking.” @LouDobbs

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019