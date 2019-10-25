Здание администрации на юге Ирака подверглось поджогу (Видео)

Новости мира:В Ираке не утихают протесты и столкновения протестующих с полицией, в результате чего было подожжено здание администрации.

Несколько офисов политических партий и здание администрации одной из провинций сожгли протестующие в Ираке сегодня.

Количество погибших в результате беспорядков в Ираке возросло до 170 человек.

Об этом сообщает" Shafaaq News.

"Неизвестные подожгли здание местной администрации в провинции Дхи-Кар на юге Ирака", - говорится в сообщении. Столица Багдад и южные провинции страны, где преобладают шииты, стали свидетелями протестов и столкновений с полицией. Беспорядки начались в начале октября, в них уже погибло около 170 человек и около 7000 ранены.

Как отмечается, в пятницу в провинции Мутанна протестующие сожгли штаб-квартиру партии "Асаиба Ахла аль-Хака" во главе с Каисом аль-Хазали. Демонстранты также сожгли штаб "Движения мудрости" во главе с Аммаром аль-Хакимом в городе Самава.

October 25 - Nasiriyah, #Iraq

Protesters torch governor's office in Dhi Qar Province.pic.twitter.com/q3tA0hNE1o — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) 25 октября 2019 г.

Как сообщалось, в Ираке в результате беспорядков на антиправительственных акциях погибло уже около ста человек. Тысячи иракцев протестуют на улицах в течение последних дней, требуя от правительства создания рабочих мест, улучшения качества общественных услуг и пресечения коррупции в стране.