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Пятница, 25.10.2019
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Здание администрации на юге Ирака подверглось поджогу (Видео)

Здание администрации на юге Ирака подверглось поджогу (Видео)
20:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Ираке не утихают протесты и столкновения протестующих с полицией, в результате чего было подожжено здание администрации.

Несколько офисов политических партий и здание администрации одной из провинций сожгли протестующие в Ираке сегодня.

Количество погибших в результате беспорядков в Ираке возросло до 170 человек.

Об этом сообщает" Shafaaq News.

"Неизвестные подожгли здание местной администрации в провинции Дхи-Кар на юге Ирака", - говорится в сообщении. Столица Багдад и южные провинции страны, где преобладают шииты, стали свидетелями протестов и столкновений с полицией. Беспорядки начались в начале октября, в них уже погибло около 170 человек и около 7000 ранены.

Как отмечается, в пятницу в провинции Мутанна протестующие сожгли штаб-квартиру партии "Асаиба Ахла аль-Хака" во главе с Каисом аль-Хазали. Демонстранты также сожгли штаб "Движения мудрости" во главе с Аммаром аль-Хакимом в городе Самава.

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Как сообщалось, в Ираке в результате беспорядков на антиправительственных акциях погибло уже около ста человек. Тысячи иракцев протестуют на улицах в течение последних дней, требуя от правительства создания рабочих мест, улучшения качества общественных услуг и пресечения коррупции в стране.

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Полиция, Ирак, Протесты, Багдад, Дхи-Кар.
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