СМИ: Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии

Новости мира:ВС США ликвидировали лидера ИГИЛ в Сирии.

Американские военные успешно ликвидировали в сирийской провинции Идлиб главаря ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Как сообщает Euronews, ссылаясь на американские СМИ, в ход штурма своего укрытия аль-Багдади привел в действие взрывное устройство. В результате погиб он сам, а также две его жены. Для официального подтверждения требуется ДНК-экспертиза.

Отмечается, что операция проводилась Объединенным командованием специальных операций. Местонахождение лидера ИГИЛ было установлено при содействии ЦРУ и разведслужбы Ирака.

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в "Твиттере" сообщение об "очень значительном событии". В ближайшее время глава Белого дома выступит с заявлением.