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"Мы укрепляем эту позицию": в Пентагоне анонсировали переброс бронетехники в Сирию

"Мы укрепляем эту позицию": в Пентагоне анонсировали переброс бронетехники в Сирию
20:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Пентагон перебрасывает в Сирию технику для защиты нефтяных месторождений.

Пентагон планирует использовать бронированный транспорт для защиты нефтяных месторождений северо-восточной Сирии от нападений боевиков ИГИЛ.

Об этом министр обороны Марк Эспер заявил в пятницу на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает Politico.

"Мы укрепляем эту позицию. В нее войдут некоторые механизированные силы", - сказал Эспер, когда его спросили об оставленном военном присутствии на севере Сирии.

Эспер не вдавался в подробности, однако отметил, что "миссия в Сирии остается тем, с чего началась миссия в Сирии", то есть направленной на борьбу с ИГИЛ.

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Как отмечает издание, некоторые западные СМИ утверждают, что США развертывает танки. Однако под "механизированными силами" американские военные обычно подразумевают как подразделения, оснащенные боевыми машинами Брэдли, так и танками Абрамс. Армейская бригада в Кувейте в свою очередь оснащена обоими видами бронетехники.

Из слов Эспера также не было ясно, сколько военнослужащих останется на нефтяных месторождениях или какие типы транспортных средств будут отправлены.

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Таким образом, направления американских военных будет означать, что планы по частичному сокращению американского контингента в стране частично пересмотрены.

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Сирия, НАТО, Пентагон, ИГИЛ, Марк Эспер.
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