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США остаются в Сирии: в РФ говорят о "государственном бандитизме"

США остаются в Сирии: в РФ говорят о "государственном бандитизме"
18:19 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В РФ считают, что США не имеют законного права защищать нефтяные месторождения в Сирии.

Министерство обороны Российской Федерации заявляет, что американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс", об этом в Минобороны РФ заявили в ответ на намерения США отправить бронированное подкрепление в восточную часть Сирии для защиты нефтяных месторождений.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что Вашингтон на самом деле занимается захватом и удержанием под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, что "есть, попросту говоря, международным государственным бандитизмом".

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Он подчеркнул, что "ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве, нигде нет и не может быть никакой законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа".

Министр обороны США Марк Эспер заявил в пятницу, что Вашингтон отправит бронемашины и войска на нефтяные месторождения в Сирии, чтобы они не попали в руки боевиков ИГИЛ.

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Сирия, США, Россия, ИГИЛ, Игорь Конашенков.
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