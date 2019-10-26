Украина вышла победителем в информационной войне с РФ - Бородянский

Новости Украины:В Минкульте убеждены, что Украина выиграла пятилетнюю информационную войну с Россией.

Украина выстояла в борьбе с масштабной и серьезной машиной искажения информации.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью Радио Свобода.

"Я не согласен с тем, что Украина проигрывает информационную войну, то, что мы сделали в Украине в течение последних пяти лет... Против нас работает масштабная, серьезная, отлаженная машина по искажению информации. И Украина в этом выстояла. Украина как страна создала в обществе, в государственных учреждениях и в силовых ведомствах инструменты, которые эту агрессию сдержали. Я считаю, что мы выиграли эту борьбу на своем поле и в мире точно", - сказал Бородянский.

Он добавил, что если сравнить ресурсы, которые были "с той стороны задействованы и какими ресурсами боролась Украины против этой агрессии, это несравнимые ресурсы".

Бородянский отметил, что Украина должна усиливать защиту информпространства и должен увеличивать качественный украинский контент.

Ранее сообщалось, министерство культуры, молодежи и спорта Украины будет разрабатывать законодательство относительно определения понятия манипуляции в СМИ и защиты журналистов.