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Понятие манипуляции в СМИ будет определено в законе, обещает Бородянский

Понятие манипуляции в СМИ будет определено в законе, обещает Бородянский
11:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Для законодательного урегулирования ситуации с манипуляцией в СМИ будут использованы наработки экспертов.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины будет разрабатывать законодательство относительно определения понятия манипуляции в СМИ и защиты журналистов.

Об этом глава министерства Владимир Бородянский сказал в интервью Радио Свобода.

"Нам надо четко определиться, что такое манипуляция... Мы будем законодательно разрабатывать, уж очень много в Украине наработок с точки зрения что такое манипулятивный контент в Украине, в частности наработки Игоря Куляса (медиаэксперт - ред.). Мы будем, используя эти наработки и наработки других людей в этой сфере, делать законодательное урегулирование этих вопросов", - сказал он.

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При этом министр не уточнил, какую именно ответственность могут ввести в Украине за манипуляции в СМИ, одновременно заметил, что в разных странах за манипуляции предусмотрена ответственность в виде штрафов, а также в некоторых государствах есть даже уголовная ответственность за искажение.

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Бородянский также отметил, что министерство будет совершенствовать законодательство по защите журналистов, создание условий для реализации в профессии.

Он добавил, что должно работать законодательство на превенцию, то есть недопущение закрытия средств массовой информации.

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СМИ, Манипуляция, Министерство культуры, Минкультуры, Владимир Бородянский.
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