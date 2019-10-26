Понятие манипуляции в СМИ будет определено в законе, обещает Бородянский

Новости Украины:Для законодательного урегулирования ситуации с манипуляцией в СМИ будут использованы наработки экспертов.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины будет разрабатывать законодательство относительно определения понятия манипуляции в СМИ и защиты журналистов.

Об этом глава министерства Владимир Бородянский сказал в интервью Радио Свобода.

"Нам надо четко определиться, что такое манипуляция... Мы будем законодательно разрабатывать, уж очень много в Украине наработок с точки зрения что такое манипулятивный контент в Украине, в частности наработки Игоря Куляса (медиаэксперт - ред.). Мы будем, используя эти наработки и наработки других людей в этой сфере, делать законодательное урегулирование этих вопросов", - сказал он.

При этом министр не уточнил, какую именно ответственность могут ввести в Украине за манипуляции в СМИ, одновременно заметил, что в разных странах за манипуляции предусмотрена ответственность в виде штрафов, а также в некоторых государствах есть даже уголовная ответственность за искажение.

Бородянский также отметил, что министерство будет совершенствовать законодательство по защите журналистов, создание условий для реализации в профессии.

Он добавил, что должно работать законодательство на превенцию, то есть недопущение закрытия средств массовой информации.