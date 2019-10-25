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"Хамство высшей степени": Бородянский - об оскорблениях Коломойского

"Хамство высшей степени": Бородянский - об оскорблениях Коломойского
14:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Бородянский назвал слова Игоря Коломойского в свой адрес "хамством".

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал "хамством" оскорбления бизнесмена Игоря Коломойского в свой адрес.

Об этом Бородянский сказал в интервью Радио Свобода.

"Я считаю, что ... Ну, это хамство! Высшей степени. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди", - заявил министр.

Он считает, что "реакция Игоря Валерьевича была как реакция невоспитанного человека".

Также Бородянский объяснил, почему решил извиниться перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой.

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"Мое извинение я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не смертельно, оно недопустимо", - отметил министр.

Ранее, 21 октября, комментируя извинения Бородянского перед Гонтаревой за действия хора Веревки, Коломойский назвал министра "подонком" и призвал его извиниться перед "всеми пострадавшими от Гонтаревой".

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Минкульт, Игорь Коломойский, Владимир Бородянский.
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