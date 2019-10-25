"Хамство высшей степени": Бородянский - об оскорблениях Коломойского

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал "хамством" оскорбления бизнесмена Игоря Коломойского в свой адрес.
Об этом Бородянский сказал в интервью Радио Свобода.
"Я считаю, что ... Ну, это хамство! Высшей степени. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди", - заявил министр.
Он считает, что "реакция Игоря Валерьевича была как реакция невоспитанного человека".
Также Бородянский объяснил, почему решил извиниться перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой.
"Мое извинение я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не смертельно, оно недопустимо", - отметил министр.
Ранее, 21 октября, комментируя извинения Бородянского перед Гонтаревой за действия хора Веревки, Коломойский назвал министра "подонком" и призвал его извиниться перед "всеми пострадавшими от Гонтаревой".