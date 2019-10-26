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Бородянский призывает сделать выводы о номере "Горіла хата"

Бородянский призывает сделать выводы о номере "Горіла хата"
11:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook Квартал 95

Новости Украины:Министр культуры, молодежи и спорта не увидел ничего "смертельного" в номере "Квартала 95" "Горіла хата", в котом высмеивался пожар дома экс-главы НБУ.

Из скандального выступления "Квартала 95" и хора Веревки с номером "Горіла хата" о пожаре у Валерии Гонтаревой надо сделать выводы и больше так не делать.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в субботнем интервью Радио Свобода.

"Произошедшее, на мой взгляд, не смертельное, но оно недопустимо. Я считаю, что с этой "страницы" надо сделать выводы всем и больше так не делать", - сказал Бородянский.

Он добавил, что в Украине должно быть изменено управление государственными средствами в сфере культуры в целом, а не только относительно хора Веревки.

"Я против того, чтобы мы сейчас говорили конкретно о хоре Веревки или о другом академическом хоре, мы поддерживаем... Наша задача - сделать так, чтобы объем и качество культурных услуг, который потребляет гражданин Украины, увеличивались. Качество и количество культурного контента должны увеличиваться, и все наши усилия будут направлены на это. В дальнейшем это приведет к изменению формы финансирования", - подчеркнул министр.

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Он пояснил, что вероятно на сферу культуры в будущем будут выделять средства в формате проектного финансирования, но такой переход произойдет не сразу.

Как сообщалось, в последнем выпуске "Вечернего квартала" за 19 октября на телеканале "1+1" юмористы вместе с хором Веревки фактически высмеяли поджог дома бывшего главы НБУ Гонтаревой.

Последняя назвала произошедшее "позором", указав, что в цивилизованном обществе невозможно представить, чтобы кто-то "насмехался над человеческим горем". Украинский олигарх Коломойский, о котором в "песне" тоже неопосредствовано упоминали, прокомментировал номер фразой "браво!" и отметил, что больше всего ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерича".

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Генеральный директор - художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки Зиновий Коринец признал, что песня - "неправильная".

В студии "Квартал 95" назвали номер "острой сатирой".

Бывший председатель НБУ Гонтарева заявила, что ночью 17 сентября сожгли ее дом в селе Гореничи под Киевом. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном повреждении имущества.

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Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки основан почти восемь десятилетий назад и объединяет в своем составе около полторы сотни профессиональных певцов. Коллектив отмечен многочисленными национальными и международными наградами. Его деятельность главным образом финансируется государством.

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Квартал-95, Валерия Гонтарева, Хор имени Веревки, Горіла хата.
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