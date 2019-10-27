Ликвидация главаря ИГИЛ: в Турции знали об операции США

Новости мира:В Анкаре заявляют об обмене информацией с США перед операцией против террористов в Идлибе.

В министерстве обороны Турции заявили, что обменивались с США разведданными перед американской спецоперацией в Идлибе.

"Перед операцией США в сирийской провинции Идлиб минувшей ночью состоялись координация и обмен информацией между военными обеих стран", - сообщили в оборонном ведомстве Турции.

В Анкаре не уточнили, действительно ли в ходе спецоперации был убит главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

В свою очередь, иракские военные, по сообщению CNN, также заявили, что обменивались информацией с США, заверив, что задачей была именно ликвидация аль-Багдади.

Ожидается, что позже в воскресенье президент США Дональд Трамп официально объявит о гибели аль-Багдади.