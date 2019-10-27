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Крупнейшая в мире: в пустыне Сахара запустили солнечную электростанцию (Видео)

Крупнейшая в мире: в пустыне Сахара запустили солнечную электростанцию (Видео)
23:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В пустыне Сахара свою работу начала самая большая в мире солнечная электростанция.

В Египте в пустыне Сахара запустили в эксплуатацию солнечный парк Benban. Его мощность составляет более 1,5 ГВт, что делает его крупнейшим в мире. Парк содержит 6 млн фотоэлектрических панелей.

Эту информацию обнародовал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), выложив видео о СЭС на YouTube.

Отмечается, что на реализацию проекта ушло 3 года. ЕБРР профинансировал создание 16-ти из 32 участков электростанции.

Солнечная электростанция построена в окрестностях города Ауса и занимает 37 кв. км пустыни Сахара. Благодаря мощности в 1,5 ГВт парк способен обеспечить электроэнергией более миллиона жилых домов.

При этом в дальнейшем солнечный парк планирует выйти на мощность в 1,8 ГВт.

В Украине начали освещать дороги с помощью солнечных батарей

Ранее крупнейшей СЭС в мире была Tenger Desert Park в Китае мощностью 1,54 ГВт.

Благодаря новой экологически чистой солнечной электростанции Египет сможет ежегодно предотвращать 1,9 млн тонн выбросов СО2 в атмосферу. При этом к 2020 году страна планирует получать 20% энергии из возобновляемых источников.

 

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Солнечная энергия, Солнце, Сахара, Солнечная станция.
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