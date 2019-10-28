Главаря ИГИЛ вычислили благодаря допросу одной из его жен

Новости мира:Местонахождение Абу Бакра аль-Багдади нашли благодаря допросу одной из его жен.

Информация о местонахождении главаря террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади была получена в результате задержания и допроса летом этого года одной из его жен и курьера. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источник.

По информации издания, в результате их задержания американским спецслужбам удалось установить приблизительное место дислокации главаря ИГ, который скрывался в “отдаленном селе на северо-западе Сирии”.

Эти данные позволили руководству Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в сотрудничестве с иракской и курдской разведкой точно установить местонахождение аль-Багдади, а также направить в этот район шпионов для отслеживания его перемещений.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими военными аль-Багдади. По словам американского лидера, вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Трамп также выразил благодарность Турции, Сирии, России и Ираку за содействие в проведении операции.